Tyskland krev koronatest for reisande frå høgrisikoregionar

Frå laurdag vil alle passasjerar som vender tilbake frå land styresmaktene har definert som høgrisikable, blir påkravd å ta koronatest når dei kjem til Tyskland. Det opplyste helseminister Jens Spahn torsdag.

Tidlegare har testing vore frivillig, medan enkelte delstatar har kravd 14 dagars sjølvisolasjon for dei heimvende. Sidan førre veke har alle internasjonale passasjerar som kjem til Tyskland, fått tilbod om ein frivillig og gratis koronatest.

Landet registrerte siste døgn 1.045 nye smittetilfelle, og det er første gong sidan 7. mai at det daglege talet passerer 1.000.

Talet på daglege smittetilfelle har sidan den gong falle betrakteleg, men i slutten av juli byrja tala å auke igjen.

Det viktigaste kriteriet for å hamne på tyske styresmakters «raudliste» er at det er påvist over 50 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste sju dagar. Innanfor EU gjeld dette i dag berre Luxembourg, den belgiske provinsen Antwerpen og dei spanske regionane Aragon, Catalonia og Navarre.

Til saman har Tyskland påvist over 214.000 smittetilfelle og rundt 9.200 dødsfall i pandemien.

Tyskland har registrert 11,7 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, noko som betyr at det er eit stykke unna grensa for at det blir definert som «raudt» av norske styresmakter. Noreg har karantenekrav etter reiser til land med meir enn 20 nye covid-19-tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane.

