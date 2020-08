Afghansk stormøte vurderer lauslating av Taliban-fangar

utenriks

Fleire tusen afghanske delegatar kom fredag saman i Kabul for å diskutere dei omstridde lauslatingane av rundt 400 Taliban-medlemmer.

Bakgrunnen for diskusjonane er Talibans krav om frigiving av fangar for å starte fredsforhandlingar med Afghanistans regjering.

– Det første temaet i samtalane vil vere semje om ei permanent våpenkvile, sa president Ashraf Ghani under opninga av stormøtet.

Han vart ein periode avbrote av ein delegat med eit banner der det stod: «Løysepengar til barbariske Taliban er eit nasjonalt svik».

Islamist-geriljaen har til saman kravd at 5.000 fangar må lauslatast, og dei aller fleste er sleppt fri allereie. Men dei siste 400 har ifølgje Ghani gjort så alvorlege lovbrot at han ikkje kan ta avgjerda på eiga hand.

– Erkjenner at det er upopulært

Sjølv om USA og landets Nato-allierte i mange år låg i krig med Taliban, har Trump-regjeringa argumentert for at Taliban-fangar no må frigivast.

Talet 5.000 var opphavleg eit ledd i avtalen som USA og Taliban underteikna i februar i år. Avtalen la til rette for tilbaketrekking av amerikanske soldatar frå Afghanistan.

– Vi erkjenner at det er upopulært å lauslate desse fangane, seier USAs utanriksminister Mike Pompeo i ei fråsegn om dei 400 Taliban-medlemmene som blir diskuterte på stormøtet i Kabul.

Han hevdar likevel òg at lauslatinga vil leie til mindre vald og til samtalar som vil resultere i ein fredsavtale og slutt på krigen i Afghanistan.

Blir knytt til hotellangrep

Stormøtet i Kabul, ein såkalla loya jirga, blir halde trass åtvaringar om omfattande spreiing av koronasmitte i Kabul. Samtalane skal etter planen vare fram til søndag.

Nyheitsbyrået AFP har fått tilgang til ei offisiell liste over fangane som Taliban krev lauslatne. Mange av dei er skulda eller dømt for svært alvorlege lovbrot.

Fem av dei blir knytte til angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul i 2018. Her skal 40 menneske ha vorte drepne, 14 av dei utlendingar.

Den norske forskaren Arne Strand pådrog seg røyk- og fallskadar etter å ha gøymd seg i hotellet medan væpna angriparar jakta på utlendingar opp gjennom etasjane. Til slutt vart han redda av norske spesialstyrkar.

Blant dei andre fangane som blir kravde lauslatne, er éin person som visstnok var delaktig då ei massiv lastebilbombe vart utløyst nær Tysklands ambassade i Kabul i 2017.

– Funne skuldig i terror

På lista står òg ein tidlegare afghansk offiser som visstnok drap fem franske soldatar og såra 13 andre i 2013. Hendinga vart beskrive som eit såkalla innsider-angrep.

Over 150 av fangane på lista er dømde til døden, og 44 er vurderte som særleg problematiske både av USA og fleire andre land fordi dei har vore delaktig i svært profilerte angrep.

– Blant dei 400 er det nokre få ekstremt høgprofilerte dømde personar som er funne skuldig i terrorhandlingar retta mot utlendingar, seier ein tenestemann frå eit vestleg land til AFP. Kjelda ønskjer ikkje å bli namngitt.

Før stormøtet i Kabul uttalte menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch at mange av dei 400 har vorte fengsla under svært problematiske omstende.

Organisasjonen åtvara om at hemmelege rettssaker og bruk av tortur under avhøyr gjer det vanskeleg å vite kven av fangane som reelt sett har gjort alvorlege lovbrot.

