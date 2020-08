Belgia vil ikkje utlevere katalansk politikar

utenriks

Ein domstol i Brussel vedtok fredag at Lluis Puig, som var regional kulturminister, ikkje skal sendast tilbake til Spania der styresmaktene vil stille han for retten.

Det gir håp òg til andre katalanarar som søkte tilflukt i Belgia, blant dei regionspresidenten Carles Puigdemont.

Domstolen grunngir avvisinga med at den spanske styresmakta som utskreiv den europeiske arrestordren, ikkje hadde riktig kompetanse. Den belgiske påtalemakta vurderer å anke rettsavgjerda.

Tre år etter folkeavstemminga etterlyser Spania framleis katalanske politikarar som valde å gå i eksil framfor å stille for retten i Spania. Ni andre som vart i Spania, blant dei visepresident Oriol Junqueras, vart i fjor dømt til 13 års fengsel for oppvigleri.

Puig er likevel tiltalt for mindre alvorlege forhold. Tre andre som var tiltalt for det same, vart berre dømt til ei bot på 60.000 euro og forbod mot å ha politiske verv.

Puigdemont og to andre, tidlegare helseminister Toni Comin og tidlegare utdanningsminister Clare Ponsati, som er i Skottland, har ein alvorlegare tiltale for oppvigleri mot seg. Alle tre er likevel valde inn i EU-parlamentet og har følgjeleg immunitet.

Spania har bede EU-parlamentet fråta dei immuniteten, men ei avgjerd om dette har vorte forseinka på grunn av koronapandemien.

