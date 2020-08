utenriks

Ifølgje avisa gjekk den tidlegare monarken om bord i ein privatjet i Vigo nordaust i Spania måndag, saman med ein medhjelpar og fire livvakter. Sju timar seinare landa flyet ifølgje avisa i Abu Dhabi i Dei sameinte arabiske emirata.

ABC har fått tilgang til flightplanen som fortel at flyet tok av frå Paris. Det kjem ikkje fram at det mellomlanda i Vigo, før det heldt fram til Abu Dhabi, truleg for å villeie spanske medium som jaktar på Juan Carlos.

