Trump forbyr Tiktok og WeChat om 45 dagar

Presidentordrane inneber at amerikanske borgarar blir forbodne å overføre pengar via dei to populære appane via dei kinesiske eigarane deira. Tiktok er eigd av Bytedance, medan WeChat er eigd av Tencent.

Tiktok er ein trussel mot USAs nasjonale tryggleik, heiter det i presidentordren. Der viser Trump til at den populære appen samlar inn data om brukarane.

– Denne datainnsamlinga er ein trussel fordi den lèt det kinesiske kommunistpartiet få tilgang til den personlege informasjonen til amerikanarar. USA må vise standhaftig handling mot eigarane av Tiktok for å verne den nasjonale tryggleiken vår, skriv presidenten.

Samme ordlyd bruker han om WeChat.

Presidentordren kjem samtidig som Microsoft, etter samtalar med amerikanske styresmakter, vurderer å kjøpe den amerikanske verksemda til Tiktok innan 45 dagar.

