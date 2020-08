utenriks

ESDC viser til at viruset igjen er i ferd med å spreie seg fleire stader i Europa som følgje av at mange menneske er mindre nøye med å verne seg.

ESDC, som er basert i Stockholm, seier at det er høg risiko for ei opptrapping av smitta, og at risikoen blir spesielt stor i land som ikkje tek nødvendige forholdsreglar.

I vekene fram mot 2. august var det først og fremst i Spania, Romania, Frankrike, Storbritannia og Tyskland at det vart registrert mange nye tilfelle.

(©NPK)