Frontfigur i Hongkongs demokratirørsle arrestert

– Jimmy Lai er arrestert mistenkt for ulovleg samarbeid med utanlandske makter, skriv Lais kollega Mark Simon på Twitter.

Ei politikjelde stadfestar til nyheitsbyrået AFP at Lai vart arrestert og sikta for å ha konspirert med utanlandske makter, ei av dei nye misferdene i sikkerheitslova Kina har innført i Hongkong, og for bedrageri.

Lai eig tabloidavisa Apple Daily, er ein framståande demokratiforkjemparar i Hongkong og kritiserer jamleg Kinas autoritære styre.

Nokre timar etter arrestasjonen tok politiet seg inn i hovudkontoret til Lais mediekonsern. Bilete publisert på Facebook av Apple Dailys eigne journalistar viser politibetjentar som gjennomsøkjer redaksjonslokala som ligg i ein næringspark utanfor sentrum av Hongkong.

