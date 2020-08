Grensegjerde har redusert bestanden av villsvin i Danmark

utenriks

Den danske Naturstyrelsen har fått i oppdrag å fjerne så mange villsvin i Danmark som mogleg, av frykt for at dyra skal spreie smittsame sjukdommar.

Villsvin har spreidd afrikansk svinepest i fleire europeiske land, og eit slikt utbrot vil ifølgje utrekningar kunne koste dansk eksportnæring opp mot 16 milliardar kroner.

Før grensegjerdet vart sett opp, var det rundt 35–40 villsvin nord for grensa. No er bestanden nede i under 25, sjølv om dyra har fått nye ungekull, opplyser Naturstyrelsen til avisa Danmark.

Ifølgje skogvaktar Inge Gillesberg har det truleg ikkje komme nye villsvinfamiliar frå Tyskland sidan gjerdet vart sett opp.

