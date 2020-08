Hellas vil krevje negativ koronatest for å hindre importert smitte

utenriks

Greske styresmakter innfører restriksjonar for barar og restaurantar på Kreta, Santorini, Mykonos og ei rekkje andre populære ferieøyar. Alle utestadar må stengje ved midnatt for å bremse koronasmitten som dei siste dagane har auka kraftig.

Tiltaket vil i første omgang gjelde fram til 23. august, opplyste ein talsmann for regjeringa måndag.

Samtidig vil det frå måndag 17. august bli innført krav om at alle som kjem til landet, viser fram ein negativ koronatest som ikkje er meir enn 72 timar gammal.

Regjeringa har òg avlyst den internasjonale utstillinga Thessaloniki Fair, som skulle vore halde frå 5. til 13. september.

Hellas har greidd seg relativt bra gjennom koronapandemien så langt, men det har vore frykt for aukande smitte etter at landet opna opp for turisme og internasjonale flygingar frå juli.

Så langt har 5.623 personar fått påvist koronaviruset Hellas. Talet på koronarelaterte dødsfall låg måndag på 212, ifølgje Worldometers.

