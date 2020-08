Omfattande protestar mot valet i Kviterussland

utenriks

Lukasjenko har styrt landet i over 25 år, og ifølgje valkommisjonen er han no attvald med over 80 prosent av stemmene.

Opposisjonsleiar Svetlana Tikhanovskaja skal berre ha fått 9,9 prosent. Sjølv meiner ho det offisielle resultatet absolutt ikkje gjenspeglar røyndommen.

– Veljarane tok i går eit val, men styresmaktene høyrde oss ikkje. Dei har brote med folket, sa Tikhanovskaja på ein pressekonferanse måndag.

Opposisjonen meiner det føregjekk omfattande valfusk, og Tikhanovskaja hevdar ho er den rettmessige vinnaren av valet.

Valobservatørar frå Organisasjon for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) har ikkje vore til stades under valet, sidan dei ikkje vart inviterte i tide. Ein talsmann for regjeringa i Tyskland fastslo måndag at valet ikkje vart gjennomført i tråd med demokratiske standardar.

Demonstrasjonar og opptøyar

Dei første protestane braut ut søndag kveld, etter ei valdagsmåling frå Kviterusslands statlege nyheitsbyrå der Lukasjenko fekk rundt 80 prosents oppslutning.

Demonstrasjonane auka utover natta, og både i hovudstaden Minsk og andre byar oppstod samanstøytar med politiet.

Måndag opplyste Kviterusslands innanriksdepartement at 3.000 har vorte arresterte og at over hundre sivile og politifolk er skadde. Samtidig avviste departementet opplysningar frå menneskerettsorganisasjonen Viasna om at éin mann er død etter å ha vorte påkøyrd av ein politibil.

Politiet brukte sjokkgranatar og tåregass mot demonstrantane, ifølgje fleire medium. Ein journalist frå nyheitsbyrået AP såg over ti ambulansar som frakta skadde demonstrantar til eit sjukehus i Minsk.

– Ein saueflokk

President Lukasjenko går hardt ut mot demonstrantane og kallar dei ein flokk sauer som er styrte av krefter i utlandet.

– Vi vil ikkje tillate at dette landet blir rive i filler, sa presidenten måndag, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Belta.

Han sa det ikkje vil bli noko Maidan – ei tilvising til plassen i Ukrainas hovudstad Kiev der store protestar tvinga den dåverande ukrainske regjeringa til å gå av i 2014.

Også i forkant av valet åtvara Lukasjenko mot påståtte utanlandske forsøk på å skape uro i landet. 33 russarar vart arresterte og skulda for å vere leigesoldatar med planar om terrorhandlingar.

Trass i dette var Russlands president Vladimir Putin måndag tidleg ute med å gratulere Lukasjenko med valsigeren. Den kviterussiske leiaren fekk òg gratulasjonar frå den kinesiske presidenten Xi Jinping.

EU-kommisjonen fordømmer på si side valdsbruken mot demonstrantane i Kviterussland. Leiaren av kommisjonen, Ursula von der Leyen, understrekar at stemmene frå presidentvalet må teljast på korrekt vis.

