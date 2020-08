Taliban villige til å forhandle om fredsavtale

utenriks

Eit stormøte, ein såkalla loya jirga, vedtok i helga å etterkomme kravet til opprørarane og lauslate 400 Taliban-fangar.

Rundt 150 av fangane er dømde til døden for angrep og terroraksjonar som har kosta mange afghanarar og utlendingar livet.

Blant fangane er òg fem som blir knytte til angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul i 2018 der rundt 40 menneske vart drepne, 14 av dei utlendingar, og der den norske forskaren Arne Strand vart skadd.

Måndag opplyste Taliban at dei er villige til å setje seg til forhandlingsbordet for å få slutt på den 30 år lange krigen i landet, «innan ei veke» etter at fangane er lauslatne.

