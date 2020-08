Tidlegare Mcdonalds-topp saksøkt for løgn om seksuelle forhold

utenriks

Selskapet meiner at Easterbrook har prøvd å dekkje over seksuelle forhold med andre tilsette, og at han har øydelagt bevis.

McDonald's vil no krevje tilbake hundretusenvis av dollar som vart betalt i sluttpakke til Easterbrook, og dessutan andre ytingar verd flerfoldige millionar.

I samband med at han måtte gå av i november i fjor, innrømde Easterbrook at han hadde sendt videoar og tekstmeldingar til ein tilsett som han hadde eit forhold til. Han sa samtidig at han ikkje hadde liknande forhold til andre tilsette.

Easterbrook har førebels ikkje kommentert skuldingane.

(©NPK)