Hellas ber EU halde krisemøte om Tyrkia

utenriks

Kontoret til statsminister Kyriakos Mitsotakis opplyste tysdag at regjeringa vil be utanriksministrar i EU komme saman for å diskutere saka.

Bakgrunnen for striden er at Tyrkia har sendt ut eit forskingsskip som gjer seismiske undersøkingar i nærleiken av den greske øya Kastellorizo. Hellas meiner leitinga er ulovleg.

Samtidig som gasstriden har ført til auka spenning mellom Hellas og Tyrkia, hevda den tyrkiske kystvakta tysdag at tre personar i ein privateid båt utanfor Rhodos hadde vorte angripe av greske styrkar.

To tyrkere og éin syrar var om bord båten, og ein av tyrkerne vart visstnok kritisk skadde. Opplysningane er ikkje stadfesta av andre kjelder.

(©NPK)