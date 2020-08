Minst 19 drepne i fangeopprør i Somalia

utenriks

Det er aldri tidlegare meldt om liknande opprør i eit fengsel i landet.

Blant dei døde er det 15 fangar og fire vakter, opplyser ein talsmann for politistyrken som har ansvaret for fengselet. Han legg til at situasjonen no er tilbake til normalen.

Volden skal ha starta då ein fange reiv til seg våpenet til ein politibetjent og byrja å skyte rundt seg. I kaoset som oppstod, skal andre fangar har greidd å få tak i våpen frå andre vakter.

I fengselet sit det mellom anna medlemmer av den ytterleggåande islamistgruppa al-Shabaab.

(©NPK)