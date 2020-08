To til sjukehus etter at Secret Service skaut mann utanfor Det kvite hus

utenriks

Like etter at Trump hadde starta pressekonferansen sin om koronasituasjonen i USA, vart han avbroten av Secret Service-agentar og ført ut av presserommet. Det kvite hus vart deretter stengt av.

Trump returnerte kort tid etter til presserommet og fortalde at det hadde vore ein skyteepisode utanfor Det kvite hus, men at situasjonen var under kontroll.

– Politiet har skote nokon. Det ser ut til å vere den mistenkte, og den mistenkte er no frakta til sjukehus, sa Trump. Han opplyste at personen som vart skoten, skal ha vore væpna.

Presidenten hadde ingen detaljar om kven som hadde vorte skoten eller årsaka til episoden.

Trump fortalde at han vart teken med til Det ovale kontor, og han lovprisar Secret Service-agentane for jobben dei gjer.

Agent skadd

Secret Service stadfesta seinare på Twitter at også ein av agentane deira vart skadde i skyteepisoden, som skjedde ved 17th Street og Pennsylvania Avenue nær Det kvite hus.

Vidare opplyser Secret Service at ein mann og ein av agentane deira begge vart frakta til sjukehus.

– Ikkje på noko tidspunkt vart barrierane rundt Det kvite hus brotne, heiter det i oppdateringa.

Trump: Verda er ein farleg stad

Kjelder i politiet seier til kanalen NBC News at det var ein uniformert Secret Service-agent som skaut den visstnok væpna personen.

Det er ikkje stadfesta kva trusselen var eller om mannen som vart skoten, var væpna.

Trump seier han ikkje var klar over noka form for trussel

– Det er beklageleg at det slik verda er, men verda har alltid vore ein farleg stad. Det er ikkje noko unikt, sa Trump då han tok opp att pressekonferansen.

(©NPK)