Tyskland skeptisk til russisk koronavaksine

utenriks

Ei talskvinne for det tyske helsedepartementet seier at dei er i tvil om kvaliteten og tryggleiken til den nye vaksinen, og påpeikar at EU berre godkjenner nye medisinar etter at full klinisk testing er gjennomført.

– Pasienttryggleik er den høgaste prioriteten vår. Det finst ingen kjende data om kvaliteten, effektiviteten eller tryggleiken til den russiske vaksinen, seier ho.

President Vladimir Putin opplyste tysdag at den nye vaksinen er godkjend i Russland, og at hans eiga dotter er blant dei som har testa ho.

(©NPK)