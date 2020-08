All olja tømt frå havarert skip ved Mauritius

utenriks

Dermed har styresmaktene forhindra at forureininga av kysten i nasjonalparken Blue Bay blir endå verre enn han allereie er.

Det japanskeigde skipet gjekk på grunn på eit korallrev 25. juli, og olja frå skipet dreiv førre veke inn i korallreva, mangroveskogane og verna våtmarksområde på søraustkysten av øya.

Det var frykt for at skipet skulle brekke i to på revet, og at alle dei 4.000 tonna med olje om bord skulle leke ut. Alt drivstoffet er no fjerna, men det er framleis rundt 100 tonn anna olje om bord.

(©NPK)