Biden skaper historie med valet av Kamala Harris

utenriks

Harris vart raskt ein av favorittane til å bli Bidens makker etter at hennar eigen valkamp enda. Ho er senator og kjem frå California.

– Eg har den store æra å kunngjere at eg har valt Kamala Harris – ein fryktlaus forkjempar for den vesle mannen – til makkeren min, sa Biden på valkampkontoret sitt i Wilmington i Delaware tysdag.

Med utnemninga skaper Biden historie ved for første gong å setje ei svart kvinne på stemmesetelen til eitt av USAs to store parti. Harris' far er svart jamaicanar, medan mora er indisk.

Viktig rolle

Med dette valet anerkjenner Biden òg den viktige rolla som afroamerikanarar speler for Det demokratiske partiet og for Bidens moglegheiter til å slå president Donald Trump til hausten.

Før ho vart vald til senator for California i 2016, var den 55 år gamle juristen justisminister i den store delstaten.

I Senatet har ho arbeidd for helsereform, forbod mot sal av angrepsvåpen og ei progressiv skattereform. Ho utmerkte seg òg under riksretten mot Trump.

Sjølv presidentkandidat

Ho var sjølv presidentkandidat inntil ho måtte gi seg i desember, og ho gav då si støtte til Biden.

Rundt 90 prosent av USAs svarte veljarar stemmer på Demokratane, og dei spelte ei viktig rolle for at Biden kunne vinne nominasjonen. Som visepresident og nær forbundsfelle av USAs første svarte president er han populær blant afroamerikanarane.

Men svarte har ofte hatt lågt frammøte, og valet av Harris blir viktig for å trekkje dei til valurnene i november.

Indiske veljarar

Den indiske bakgrunnen hennar kan òg vere viktig for Demokratane, sidan indarar er ei av dei største innvandrargruppene i USA. Mange av dei bur i Texas, der dei jobbar i store teknologifirma.

Biden lova tidleg at han ville velje ei kvinne til visepresidentkandidat.

Men han antyda òg at han ville ha nokon han følte seg på linje med politisk, og den høge alderen hans teke i betraktning var det òg klart at makkaren hans måtte vere klar til å overta som president frå første stund om det skulle skje han noko.

Innfrir påkalle punkt

På begge desse punkta innfrir Harris. Ho blir rekna for å vere politisk moderat, ho er ikkje for gammal, og ho har solid erfaring frå politikken.

Eitt negativt moment kan vere at ho som statsadvokat i Alameda-fylket ved San Francisco og justisminister i California har stått bak rettsavgjerder som kan ha gjort henne upopulær hos enkelte liberale og svarte som føler at ho ikkje har vore heilt med på notane i kampen mot den systemiske rasismen i USA.

Sjølv seier ho at ho alltid gjekk inn for reform i kriminallovgivinga, og ho nekta å støtte Proposition 8 i California, som forbaud homofile ekteskap, og som seinare vart kjent ugyldig i høgsterett.