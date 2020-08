Hellas har opplevd den hittil kraftigaste smitteauken på eitt døgn

utenriks

Ifølgje greske helsestyresmakter er det sidan tysdag òg registrert ytterlegare to koronarelaterte dødsfall, noko som betyr at i alt 216 menneske er døydde i landet etter å ha vorte smitta av viruset.

Hellas har greidd seg relativt bra under pandemien. Landet gjennomførte ei omfattande nedstenging frå midten av mars, men etter at landet opna opp for turistar frå utlandet i juli, har smittetala stige kraftigare enn før.

Den siste veka er talet på pasientar som får intensivbehandling, nesten dobla, frå 13 førre veke til 24 onsdag.

Styresmaktene meiner smitteauken først og fremst kjem av at folk ikkje held nødvendig avstand i restaurantar, barar og andre stader der mange menneske er samla.

Helseminister Vassilis Kikilias opplyser at gjennomsnittsalderen på dei som har fått påvist viruset i august, har falle til 36 år.

