Italienske regionar skjerpar karantenereglane

utenriks

Emilia Romagna-regionen nord i Italia innførte onsdag obligatorisk testing og karantene for alle som har vore i Spania, Hellas og Malta, sjølv om det ikkje finst noko italiensk reiseråd mot å besøkje desse landa. Dei som returnerer frå Kroatia, må òg i karantene.

Regionane Puglia og Campania innfører òg to vekers karantene for alle som har vore på ferie i Spania, Hellas og Malta, og det blir venta at Sicilia vil gjere det same.

Italienske helsestyresmakter vurderer samtidig å innføre påbod om bruk av munnbind på offentleg stad.

(©NPK)