Kviterussland: Har brukt skytevåpen mot demonstrantar

Éin demonstrant skal ha vorte såra i hendinga som fann stad tysdag.

– Ei gruppe aggressive borgarar med metallstenger i hendene angreip polititenestemenn i Brest, seier ein talsperson for Kviterusslands innanriksdepartement. Ho legg til at skytevåpen vart brukt for å verne liv og helse til politifolka.

Tidlegare har det vore kjent at politiet har brukt tåregass, sjokkgranatar, vasskanonar og skote gummikuler under protestane i landet. Mange demonstrantar og politifolk skal ha vorte skadde, og éin demonstrant har mista livet.

I tillegg har fleire tusen menneske vorte arresterte. Kviterusslands statlege nyheitsbyrået Belta melde onsdag at det er gjort arrestasjonar av fleire personar som har organisert demonstrasjonar i etterkant av presidentvalet i helga.

Ein av dei arresterte skal ha leigd eit rom i 17. etasje i eit hotell i hovudstaden Minsk. Rommet vart brukt til å koordinere demonstrasjonar, ifølgje Belta.

Den arresterte skal vere busett i hovudstaden. Opplysningane er ikkje stadfesta av andre kjelder.

