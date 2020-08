Ministrar blir avhøyrde i Libanon

utenriks

– Avhøyra startar med tidlegare minister for offentlege arbeid, Ghazi al-Aridi, seier ein tenestemann som ønskjer å vere anonym.

Viss det viser seg at dei er skuldig i forsømmelser, blir saka overført til nasjonalforsamlinga fordi det vanlege rettsapparatet ikkje har jurisdiksjon til å straffeforfølgje ministrar og presidentar.

Den noverande statsråden for offentlege arbeid blir òg avhøyrde. Han held fram i stillinga i ei mellombels regjering etter at heile regjeringa gjekk av tidlegare i veka.

Dokument som har komme for dagen, viser at relevante tenestemenn på alle nivå i staten var klar over faren som eit lager med ammoniumnitrat i hamneområdet utgjorde.

Libanons president opplyste onsdag at skadane etter eksplosjonen utgjer 15 milliardar dollar.

Hameområdet og delar av sentrum av Beirut vart lagt i grus då lageret eksploderte tysdag førre veke. Den kosta minst 171 menneske livet, medan om lag 6.000 menneske vart skadde, og nærare 300.000 vart mellombels eller permanent heimlause.

