Passasjertog spora av ved Stonehaven i Skottland

Ambulansar, ambulansehelikopter og brannmannskap rykte ut då passasjertoget spora av i nærleiken av Stonehaven onsdag.

Røyk steig opp frå ulykkesstaden. Førsteminister Nicola Sturgeon opplyste at ho hadde fått meldingar om alvorlege personskadar.

Ifølgje den skotske avisa The Press and Journal blir det anteke at føraren av toget er omkomme. I tillegg blir det frykta at éin annan person er død. Desse opplysningane er førebels ikkje stadfesta, og politiet har opplyst at dei ikkje kjenner til at nokon mista livet.

Styrtregn og flaum

Eit jordskred kan vere årsaka til at toga sporet av, ifølgje Press and Journal. Fleire britiske medium skriv at det var torevêr, styrtregn og flaum i området i forkant av ulykka.

Uvêret førte til forstyrringar i togtrafikken over store delar av Skottland, ifølgje BBC.

– Dette er ei ekstremt alvorleg hending. Eg har fått førebelse rapportar frå Network Rail og redningstenesta og blir halde løpande oppdatert, tvitrar førsteminister Sturgeon.

Vanskeleg tilgjengeleg

Toget var på veg frå Dundee til Aberdeen då det spora av i eit skogsområde i eit dalsøkk i 9.45-tida lokal tid onsdag. Ulykkesstaden ligg rundt 25 kilometer sør for Aberdeen.

Det er ikkje kjent kor mange som var om bord i togsettet då det spora av. Sturgeon opplyser at ulykkesstaden var vanskeleg tilgjengeleg for nødetatane.

– Det er med sorg eg har fått vite om den svært alvorlege hendinga i Abberdeenshire. Tankane mine går til alle som er ramma, seier statsministeren i Storbritannia Boris Johnson i ei fråsegn.

