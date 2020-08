Statistikkguru gir Biden 71 prosent vinnarsjanse

utenriks

Nettstaden analyserer løpande meiningsmålingar frå alle delstatar og har utarbeidd eigne modellar der desse blir sett i samanheng med tidlegare val i USA.

Konklusjonen i den siste analysen er klar: Demokraten Joe Biden har 71 prosent vinnarsjanse, medan president Donald Trump har 28 prosent sjanse for å sikre ein ny periode i Det kvite hus.

Løpet ikkje køyrt

FiveThirtyEight åtvarar likevel mot å tru at løpet er køyrt for Trump.

– Sjølv om Biden openbert har eit komfortabelt forsprang på Trump akkurat no, både nasjonalt og i dei fleste vippestatane, viser analysen at Trump har ein vinnarsjanse, for det er enno meir enn nok tid igjen av valkampen til at dette kan bli jamt, konstaterer dei.

Valanalytikaren Geoffrey Skelley konstaterte førre veke at Biden har eit større forsprang på Trump enn det Hillary Clinton hadde på same tid før valet i 2016.

Ikkje uvanleg

Nate Silver minner likevel om at det historisk sett ikkje er uvanleg med store rørsler i veljarmassen dei siste to–tre månadene før presidentval.

– Dersom valet vart halde i dag, ville han (Biden) vunne suverent, ikkje berre i tradisjonelle vippestatar som Florida og Pennsylvania, men kanskje òg i nye delstatar som Georgia og Texas, skriv Silver.

– Men valet er ikkje i dag. Sjølv om meiningsmålingane hittil år har vore stabile, er det framleis berre august. Landsmøta og debattane står att, påpeikar han.

Fekk ein knekk

Nate Silver fekk stor merksemd då han i 2008 føresåg riktig utfall av presidentvalet i 49 av USAs 50 delstatar. Han føresåg òg riktig utfall i alle delstatane i valet i 2012.

Silvers renommé fekk seg likevel ein knekk då Trump vann valet i 2016, for ifølgje FiveThirtyEights modell var det Hillary Clinton som låg best an til å vinne.

