Tysk institutt trur på vaksine til hausten

– Førebelse prognosar viser at ein eller fleire vaksinar kanskje kan vere tilgjengelege så tidleg som til hausten, skriv instituttet på nettsida si onsdag.

Instituttet meiner samtidig at det vil ta lenger tid å få pandemien under kontroll.

– Det vil vere farleg på noverande tidspunkt å stole på at ein vaksine frå hausten 2020 kan kontrollere pandemien, lyder åtvaringa, ifølgje Reuters.

Det tyske bioteknologifirmaet BioNTech samarbeider med den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer om utviklinga av ein ny vaksine mot SARS-CoV-2, som det nye koronaviruset offisielt heiter.

I oktober?

BioNTech melde tysdag at dei vil be om at vaksinen blir så tidleg godkjend som i oktober viss dei kliniske testane viser seg å vere vellykka.

Verknaden av ein kommande vaksine kan bli påverka av om det skjer mutasjonar i viruset. Det kan òg vise seg at dei første vaksinane på marknaden berre gir immunitet i ein kort periode, ifølgje Robert Koch-instituttet.

Det går no føre seg over 100 forsøk rundt omkring i verda for å finne ein vaksine mot det nye koronaviruset

Russisk vaksine

Tysdag opplyste Russlands president Vladimir Putin at helsestyresmaktene i landet har godkjent den første vaksinen mot covid-19. Han håpar at han snart kan masseproduserast slik at distribusjonen kan starte 1. januar.

Kunngjeringa vart likevel møtt med skepsis både i USA, Tyskland og Verdshelseorganisasjonen (WHO) sidan vaksinen enno ikkje har vore gjennom fase 3, det vil seie storskalatesting på menneske. Russland har ikkje lagt fram den typen data som blir kravd for at WHO kan vurdere han.

