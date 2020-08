26 millionar dollar i valkampstøtte til Biden siste døgn

utenriks

Det er ei dobling av den førre dagsrekorden hans og eit teikn på begeistring hos demokratiske veljarar for valet av Harris, den første svarte kvinna som blir utpeika til visepresidentkandidat for eitt av dei to store partia.

– Begeistringa er verkeleg merkbar, sa Biden onsdag.

Då heldt han og Harris sitt første valkamparrangement på ein skule i Bidens heimby Wilmington i Delaware.

Dagen før vart det offisielt – Biden valde California-senatoren som visepresidentkandidaten sin.

Valkampapparatet til Biden håpar dette berre er starten på ei storstilt pengeinnsamling i tida fram mot valet i november, og Harris er venta å ha ei nøkkelrolle i forsøket på å overgå president Donald Trump og Republikanaranes 300 millionar dollar store valkampkasse.

(©NPK)