Biden og Harris til angrep på Trump

– Kamala er smart, ho er tøff, ho er erfaren, ho har vist at ho er ein krigar for ryggraden i dette landet, sa Biden då arrangementet på ein skule i Bidens heimby Wilmington i Delaware kom i gang ein time forseinka.

– Kamala kan styre. Ho kan ta vanskelege avgjerder. Ho er klar for jobben frå dag éin, sa 77 år gamle Biden vidare, dagen etter at han valde henne til sin visepresidentkandidat.

På det første møtet deira saman understreka Biden betydninga av at Harris er den første farga kvinna og den første med bakgrunn frå Asia som blir visepresidentkandidat.

– I morges, over heile landet, vakna små jenter, særleg små svarte og brune jenter som så ofte føler seg oversette og undervurderte, og for første gong kanskje dei kanskje sjå seg sjølv på ein ny måte, som det stoffet som presidentar og visepresidentar er laga av, sa Biden.

I strupen på Trump

Harris sa på si side at USA skrik etter leiarskap i ei tid då landet tek eit moralsk oppgjer med rasisme.

– Vi kan ikkje godta den mislykka regjeringa til Donald Trump og Mike Pence. Om berre 83 dagar har vi moglegheita til å velje ei betre framtid for landet vårt, sa Harris.

Ho skulda vidare Trump for manglande leiarskap i handteringa av koronapandemien og sa at handteringa får store konsekvensar.

– Alt vi bryr oss om – økonomien vår, helsa vår, barna våre, landet vi lever i – alt står på spel.

Harris seier Biden er presidenten som kan få landet tilbake på sporet igjen.

– Valet av Joe Biden er berre starten på det arbeidet vi har føre oss, avslutta Harris.

Halvtom gymsal

Under meir normale omstende ville store menneskemengder møtt opp for å sjå den første svarte kvinna som har vorte visepresidentkandidat for eit av dei store politiske partia i USA.

Men som ein dyster illustrasjon på koronakrisa som herjar i USA, var den store gymsalen halvtom. Det var like mange journalistar med munnbind til stades som valkampstab og familiemedlemmer av hovudpersonane.

Utanfor skulen stod ei lita gruppe på 100 tilhengjarar og vifta med flagg, utan noko håp om å bli sleppte inn på grunn av dei strenge smitteverntiltaka.

Felles visjonar

Parhestane snakka om sine felles visjonar og planar for korleis dei skal slå Donald Trump i presidentvalet i haust.

Koronapandemien, krisa i økonomien som han har utløyst, og rasisme i det amerikanske samfunnet stod òg på dagsordenen på møtet

Biden og Harris vil òg delta på eit nettbasert arrangement for å samle inn pengar til valkampen.

