Mauritius saksøkjer skipseigar etter oljesøl

utenriks

Statsminister Pravind Jugnauth seier landet vil krevje erstatning frå japanske Nagashiki Shipping.

Søksmålet kjem medan det framleis blir jobba intenst med å pumpe ut den attverande olja frå lasteskipet Wakashio, som grunnstøytte nær eit naturreservat. Så langt er 2.500 tonn av oljelasta på 4.000 tonn berga. 1.000 tonn er leke ut og har sølt til kysten, inkludert verna våtmarker.

Fleire tusen har jobba i dagevis for å redusere skadane etter oljesølet. Japanske ekspertar har komme for å bidra, og FN skal sende fleire ekspertar.

Jugnauth klassifiserer utsleppet som ein nasjonal katastrofe. Regjeringa er under press og må forklare kvifor ho ikkje sette i gang tiltak umiddelbart etter forliset 25. juli. Lekkasjane oppstod då skipet sprakk etter å ha lege to veker i fjøra, utsett for bølgjene som slår inn frå Indiahavet.

