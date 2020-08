Nobelprisvinner Aleksijevitsj ber Lukasjenko gå

utenriks

I eit intervju med Radio Liberty/Radio Free Europe fordømmer den kviterussiske nobelprisvinnaren politivalden i heimlandet, og ho uttrykkjer sjokk over behandlinga demonstrantane har fått av opprørspolitiet.

Ho ber Lukasjenko gå av for å unngå borgarkrig i landet.

– Du vil berre ha makt og ditt krav vil ende blodig, seier den 72 år gamle forfattaren. Ho skuldar styresmaktene for å ha «erklært krig mot sitt eige folk».

Støttar opposisjonen

Aleksijevitsj har lenge kritisert Lukasjenko og sa før valet på søndag at ho ville stemme på utfordraren Svetlana Tikhanovskaja, som vart pressa til å forlate landet. Tikhanovskaja har søkt tilflukt i Litauen.

– Ho var eit symbol på endring og lengsla etter nytt liv. Ho gjorde det ho kunne. Eg har ikkje noko ille å seie om henne, seier Aleksijevitsj.

Ho uttrykkjer òg beundring for dei som har demonstrert mot det offisielle valresultatet. Lukasjenko har styrt landet i over 25 år, og ifølgje valkommisjonen vart han attvald med over 80 prosent av stemmene.

– Eg har beintfram vorte forelska i mitt eige folk dei siste vekene, seier forfattaren.

Protestane held fram

Demonstrasjonane mot den autoritære president Lukasjenko heldt fram onsdag for fjerde dag på rad. Minst 6.000 demonstrantar er arresterte og fleire hundre skadde under protestane i kjølvatnet av presidentvalet.

Støtta til demonstrantane ser ut til å auke, og meir enn hundre legar har fordømt valden i Minsk.

Den tidlegare kviterussiske skiskyttaren Darja Domratsjeva ber i eit innlegg på Instagram politiet om å stoppe valdsbruken.

– Ikkje la desse urettferdige, grufulle hendinane i gatene halde fram, skriv ho.

