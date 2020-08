Reisegiganten Tui får nytt statleg milliardlån

utenriks

Selskapet opplyser om den nye utbetalinga, som svarer til drygt 10,6 milliardar kroner – torsdag. Same dag presenterte selskapet resultatet for tredje kvartal, som for Tuis del vart avslutta i juni.

Det underliggjande driftsresultatet viste eit underskot på 1,1 milliardar euro. I rekneskapsårets ni første månader er underskotet på 2 milliardar euro, mot eit tap på 199 millionar i same periode året før.

– Styrkte ut av kriser

Selskapet ser likevel nokre lyspunkt, mellom anna 1,7 millionar nye bestillingar etter at reiseverksemda vart gjenoppteken. Bestillingane for neste sommar er 145 prosent høgare enn bestillingane for inneverande sommar var for eit år sidan – lenge før koronakrisa.

– Tui har god erfaring i å takle kriser og vil komme styrka ut av denne òg og vere ein like stor økonomisk suksess som før krisa, seier toppsjef Fritz Joussen. Han varslar òg over 300 millionar euro i kostnadskutt.

Stillingskutt og krisehjelp

Tidlegare i år fekk Tui godkjent kredittar verd 1,8 milliardar euro frå den statlege utviklingsbanken KfW. Tui skal òg få eit konvertibelt obligasjonslån verd 150 millionar euro. Dersom lånet blir gjort om til aksjar, vil den tyske staten eige opptil 9 prosent av reiseselskapet.

Reiselivsnæringa har vorte svært hardt ramma av smitteverntiltaka under koronakrisa, ikkje minst grunna strenging av grenser og restriksjonar på reiser. Tui, som mista det meste av inntektene i dei første månadene av krisa, varsla i mai at dei vil kutte opptil 8.000 stillingar, i tillegg til 900 jobbar i dotterselskapet Tui fly.

(©NPK)