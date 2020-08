Trump seier han er mot pengar til poststellet på grunn av poststemming

utenriks

Det amerikanske poststellet USPS, ein etat med 630.000 tilsette, er i krise. Knappe løyvingar og ei rekkje endringar i organisering og praksis gjennomført av den nye leiaren i organisasjonen har ført til at posten hopar seg opp over heile USA.

No blir det meldt om planar om nye nedskjeringar og nedleggingar av postkontor, medan USPS brått står overfor ein ny, stor utfordring – nemleg å handtere ein kraftig auke i talet på poststemmer i eit hardt koronaramma USA.

I eit intervju med Fox Business Network torsdag kom Trump med ein påstand om at Demokratane ønskte generell røysting via posten, noko partiet ikkje har gitt uttrykk for. Han gjentok òg at stemming via posten vil føre til massivt valfusk, noko det heller ikkje finst bevis på.

Trump sa òg at Demokratanes ønske om løyvingar for å hjelpe valavviklinga og støtte formidling av stemmesetlar, var eit vanskeleg punkt i forhandlingane om ein ny koronapakke i Kongressen.

– Dei treng pengane slik at postkontora kan fungere og ta unna millionar av stemmesetlar, sa presidenten, og føydde til:

– Viss dei ikkje får gjennom desse to tinga, betyr det at du ikkje kan ha generell røysting via posten fordi dei ikkje er i stand til det.

Demokratanes presidentkandidat Joe Bidens valkampapparat var raskt ute med ein reaksjon, og omtaler Trumps tilnærming som sabotasje.

(©NPK)