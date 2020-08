Tyske styresmakter avviser at dei forventar ein koronavaksine til hausten

utenriks

I dokumentet som onsdag vart lagt ut på nettsidene til instituttet, stod det at ein eller fleire vaksinar kanskje kunne vere tilgjengeleg så tidleg som til hausten.

Dokumentet vart seinare trekt frå nettsida, og ei talskvinne for tyske folkehelsestyresmakter opplyste onsdag kveld at dei ikkje forventar at ein vaksine vil vere klar til hausten, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Det tyske bioteknologifirmaet BioNTech samarbeid med den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer om utviklinga av ein ny vaksine mot SARS-CoV-2, som det nye koronaviruset offisielt heiter.

