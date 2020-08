15 tiltalte etter kuppforsøk i Venezuela

utenriks

Alle dei tiltalte har vedgått straffskuld, skriv justisminister Tarek William Saab på Twitter. To amerikanske statsborgarar er allereie dømde til 20 års fengsel i saka.

Fleire væpna grupper tok seg inn i Venezuela frå Colombia. Minst åtte vart drepne i samanstøytar med tryggingsstyrkar, og mange andre vart arresterte.

Maduro skulda like etterpå USAs president Donald Trump og utanriksminister Mike Pompeo for å stå bak kuppforsøket, men amerikanske styresmakter nektar for å ha noko med saka å gjere.

Dokument som er funne, viser at det amerikanske tryggingsselskapet Silvercorp, som blir drive av den tidlegare amerikanske elitesoldaten Jordan Goudreau, stod i ledtog med den venezuelanske opposisjonen om kuppforsøket.

Ifølgje dokumenta planla dei saman å arrestere Maduro og frakte han til USA, der han er ettersøkt og skulda for smugling av narkotika.

