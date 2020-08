Afghanistan: Dei siste 400 Taliban-fangane blir lauslatne

utenriks

Eit stormøte, ein såkalla loya jirga, vedtok i helga å etterkomme kravet til opprørarane og lauslate 400 Taliban-fangar. Lauslatinga av desse er no igang, opplyser afghanske styresmakter.

Måndag opplyste Taliban at dei er villige til å setje seg til forhandlingsbordet for å få slutt på den 30 år lange krigen i landet, «innan ei veke» etter at fangane er sett fri.

For to veker sidan vart 317 fangar sett fri i samband med id-feiringa. Taliban har kravd at i alt 5.000 fangar skal lauslatast før opprørsgruppa var villig til å starte fredsforhandlingane med regjeringa.

