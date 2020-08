Hallik-tiltalar etter stor politiaksjon i Stockholm

utenriks

Påtalemakta meiner leilegheitene fungerte som bordell, skriv avisa Expressen. Kvinnene som selde sex, skal ha vorte sende til Sverige på måtar som minner om menneskehandel.

– Det dreier seg hundrevis av sexkjøparar. Det som er spesielt i dette tilfellet, er at ingen sexkjøparar er tekne på fersk gjerning. I staden har dei vorte spora opp gjennom nettchattar og transaksjonar, seier statsadvokat Anna Arnell.

To personar er no tiltalte for hallikverksemd og fire for sexkjøp. Ein av dei tiltalte skal ha hatt ei form for samarbeid med fleire kjende idrettsstjerner. Expressen skriv ikkje kva slags samarbeid det skal vere snakk om.

