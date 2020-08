Historisk BNP-nedgang i Danmark

utenriks

Det er den største kvartalsvise BNP-nedgangen sidan Danmarks Statistik byrja å føre denne statistikken kvartalsvis på starten av 1990-talet.

Hovudårsaka er koronautbrotet og stenginga av samfunnet.

– Det er ingen tvil om at BNP-tala for andre kvartal går rett inn i historiebøkene. Eit BNP-fall på 7,4 prosent på eitt enkelt kvartal er svært mykje og noko vi aldri tidlegare har sett i fredstid, seier sjeføkonom Tore Stramer i næringslivsorganisasjonen Danske Erhverv.

Danmark har no i to kvartal på rad hatt nedgang i BNP, og landet er dermed inne i ein teknisk resesjon for første gong sidan finanskrisa i 2009, ifølgje Stramer.

BNP-tala frå Danmarks Statistik er likevel førebelse og blir stadig reviderte i takt med fleire tal om den økonomiske utviklinga.

Tidlegare har tala vorte grundig reviderte fleire år i etterkant.

(©NPK)