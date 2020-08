Duterte i koronakarantene

utenriks

Det stadfestar Dutertes talsperson Harry Roque måndag.

Tryggingsteamet til presidenten sørgjer for at ingen kjem nær han, sa Roque. Han la til at Duterte òg har klaga over dei mange testane i nasen.

Innanriksminister Eduardo Ano stadfesta søndag at han hadde testa positivt for koronaviruset, og at han hadde influensaliknande symptom som sår hals og vondt i kroppen.

Fleire regjeringsmedlemmer som hadde vore i nærkontakt med Ano, er òg i isolat. Duterte har ikkje hatt nærkontakt med ministeren.

(©NPK)