Knorrs «sigøynarsaus» får nytt namn

Aktivistar har i fleire år freista å få den tyske matgiganten til å kvitte seg med nemninga «Zigeunersauce» og no seier endeleg eigarselskapet Unilever at det gamle namnet skal bort.

– Vi jobbar hardt for å fjerne fordommar og diskriminering frå marknadsføringa. Sidan «sigøynarsaus» kan tolkast negativt, har vi bestemt oss for å gi sausen nytt namn, skriv selskapet i ei fråsegn til nyheitsbyrået AFP.

Den mildt krydra sausen med tomat, paprika og løk skal frå no av vere kjent som «Paprikasaus på ungarsk vis».

Knorr føyer seg dermed inn i rekkja av matprodusentar som går bort frå merkevarer med namn og utforming som kan gi rasistiske og fordomsfulle assosiasjonar.

I USA droppar PepsiCo pannekake- og sirupsmerket Aunt Jemima, som hadde ei svart kvinne som logo, og Mars vil «vidareutvikle» Uncle Bens ris, som har ein svart mann som gjennomgangsfigur. Her heime var tida ute for kryddermerket Black Boy allereie i 2010 til fordel for namnet Toro krydder.

