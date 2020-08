Libanons helseminister ber om to vekers nedstenging etter auke i koronasmitte

utenriks

– Vi har allereie nådd kanten av stupet, og vi har ikkje meir tid, sa Hamad Hassan på ein pressekonferanse måndag.

Søndag vart det meldt om 439 nye smittetilfelle, meir enn nokon andre dagar sidan utbrotet til pandemien.

– Eksplosjonen i Beirut er smertefull, og følgja på nasjonalt nivå er alvorlege. Men han har òg følgje for epidemien og spreiinga av denne, la han til.

Dersom stenginga blir innført, vil det gjerast unntak for enkelte område som vart kraftig ramma av eksplosjonen. Dette gjeld mellom anna område der folk framleis byggjer opp sine heimar, og der hjelpeorganisasjonar bidreg med hjelp.

Over 170 menneske omkom i eksplosjonen i Beirut 4. august, og over 6.000 vart skadde. Over 300.000 menneske stod utan hus og heim som følgje av hendinga, og blant dei mange bygningane som fekk skadar, var ei rekkje sjukehus.

Hendinga førte til kraftige demonstrasjonar mot regjeringa, som gjekk av førre måndag.

