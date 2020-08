Lukasjenko avviser kravet om nyval

utenriks

– Vi har akkurat halde val. Så sant dei ikkje drep meg, blir det ikkje noko nytt val, seier Lukasjenko, som ifølgje offisielle resultat sikra seg over 80 prosent av stemmene i valet 9. august.

Kandidaten til opposisjonen Svetlana Tikhanovskaja fekk under 10 prosent av stemmene, men hevdar at det var omfattande valfusk og at det i realiteten var ho som gjekk sigrande ut av valet.

Frå eksilet sitt i Litauen gjorde ho det måndag klart at ho er klar til å overta.

– Eg ønskte ikkje å bli politikar. Men lagnaden gjorde at eg no er ved fronten i ein konfrontasjon mot vilkårleg styre og urettferd, seier 37-åringen.

– Eg er klar til å ta ansvaret og bli ein nasjonal leiar i denne perioden, seier Tikhanovskaja.

Sanksjonar

Kviterussland har vore prega av store demonstrasjonar sidan valet. Tryggingsstyrkane i landet har slått hardt ned på protestane og over 7.000 demonstrantar er arresterte. Fleire av dei som sidan er lauslatne, fortel om mishandling og tortur.

Omverda har reagert skarpt, og EU har varsla sanksjonar. Desse sluttar òg Noreg seg til.

– Dette er ein situasjon der europeiske land bør stå saman om å fordømme både det ufrie valet og jobbe for å stoppe valden som har komme i etterkant, slo statsminister Erna Solberg (H) fast i helga.

Støtte frå Putin

I eit forsøk på å dempe protestane og presset frå omverda vurderer Lukasjenko ifølgje det statlege nyheitsbyrået BELTA å innføre enkelte grunnlovsreformer som skal sikre opposisjonen meir innverknad.

65-åringen, som har styrt Kviterussland med hard hand sidan 1994, understrekar likevel at dette ikkje kjem til å skje som følgje av press.

Russlands president Vladimir Putin har komme han til unnsetning og om nødvendig lova å hjelpe militært. Han meiner Kviterussland blir utsett for press utanfrå, og Lukasjenko skuldar på si side opposisjonen for å spele på lag med Nato.

– Gir vi etter for dei, vil det gå bratt nedover, og vi vil aldri klare å rette opp flyet, sa Lukasjenko i ein telefonsamtale med Putin laurdag.

Protestane held fram

Protestane mot mannen som blir omtalt som Europas siste diktator, stilnar likevel ikkje, og søndag samla opposisjonen anslagsvis 100.000 menneske i sentrum av Minsk.

Måndag la tusenvis av fabrikkarbeidarar ned arbeidet for å slutte seg til protestane, og mange demonstrantar samla seg òg utanfor ein annan fabrikk i Minsk som fekk besøk av presidenten.

Også utanfor hovudkvarteret til den statlege kringkastinga i landet samla demonstrantar seg, oppmuntra av støtta dei får frå omverda.

«Forferdeleg diktator»

Tysklands finansminister Olaf Scholz, som er visestatsminister og statsministerkandidaten til dei tyske sosialdemokratane til valet for neste år, omtalte måndag Lukasjenko som «ein forferdeleg diktator».

– Eg er djupt overtydd om at denne presidenten ikkje lenger har nokon legitimitet, elles ville han ikkje ha styrt med slik uforståeleg brutal vald, sa Scholz.

Han åtvarar Russland mot å gripe inn og opplyser at Tyskland no vurderer ytterlegare sanksjonar mot Kviterussland.

Storbritannias utanriksminister Dominic Raab gjekk òg hardt ut mot Lukasjenko.

– Verda har skrekkslagen vore vitne til valden til kviterussiske styresmakter mot fredelege protestar etter dette bedragerske presidentvalet. Storbritannia aksepterer ikkje resultatet, sa han.

EU-toppmøte

EU-president Charles Michel hasteinnkalla måndag leiarane i unionen til eit videotoppmøte om utviklinga. Møtet finn stad onsdag.

– Folka i Kviterussland har rett til å bestemme si eiga framtid og fritt velje leiaren sin. Vold mot demonstrantar er uakseptabelt og kan ikkje tillatast, ifølgje Michel.

