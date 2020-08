utenriks

I eit brev til kongressrepresentantane skriv ho at Representanthuset seinare i veka skal stemme over lovgiving som skal verne det amerikanske poststellet USPS, melder Reuters.

I utgangspunktet er det pause i den ordinære verksemda til forsamlinga fram til midten av september.

USPS har åtvara om at poststemmer kan bli forseinka under presidentvalet til hausten. Demokratiske politikarar har skulda USAs president Donald Trump for å prøve å kutte i tilbodet til etaten for å påverke valet.

