Trump finn ny lege til å rådføre seg med om koronaviruset

utenriks

Den nye legen er Scott Atlas, som er ein hyppig gjest på Fox News, der han lenge har uttrykt motstand mot nedstengingar og meiner at alle skular bør gjenopnast.

Atlas blir henta inn på eit tidspunkt då det er spent stemning mellom Trump og dei to andre legane i koronapanelet til Det kvite hus, Anthony Fauci og Deborah Birx. Begge har motsagt Trump og det optimistiske biletet han presenterer av situasjonen i USA.

– Scott er ein veldig berømt mann som også er høgt respektert. Han har mange idear, og han meiner vi har gjort ein god jobb, sa Trump då han kunngjorde utnemninga.

Atlas er tidlegare sjef for nevroradiologi ved Stanford-sjukehuset og medlem av det konservative Hoover-instituttet, men har ingen ekspertise i offentleg helse eller smittsame sjukdommar.

Atlas, som var einaste lege til stades på Trumps koronabrifingar førre veke, meiner mellom anna at det er bra at unge og friske menneske blir smitta av koronaviruset, og, i strid med all forsking, at det er null risiko for barn.

(©NPK)