USA angreip syriske regjeringsstyrkar nordaust i Syria

Angrepet fann stad i landsbyen Tal Dahab i nærleiken av byen Qamishli onsdag. Stillinga skal ha vorte angripen etter at syriske regjeringsstyrkar nekta ei amerikansk kolonne å passere gjennom området.

USA har ikkje kommentert hendinga.

Spenninga mellom syriske regjeringssoldatar og amerikanske soldatar har dei siste månadene auka nordaust i Syria. Fleire gonger har syriske styrkar hindra amerikanske soldatar i å reise inn i visse område.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har ikkje komme med noko oversikt over drepne og såra, men melder at syriske og amerikanske soldatar krangla før helikopteret gjekk til angrep.

Hundrevis av amerikanske soldatar er stasjonerte nordaust i Syria der dei framleis samarbeider med kurdiske militssoldatar som spelte ei sentral rolle i å nedkjempe IS.

