USA og Russland i nye forhandlingar om atomrustingskontroll

Russarane har på førehand signalisert at det ikkje ligg an til nokon avtale i næraste framtid. Møtet går over to dagar.

Dei to landa diskuterer framtida til New Start-avtalen, som legg avgrensingar på talet på strategiske atomvåpen dei kan ha. Avtalen går ut i februar, og Russland har tidlegare signalisert at landet ønskjer å forlengje han med fem nye år.

USA har likevel kravd at også Kina skal vere med på forhandlingane og slutte seg til ein eventuell avtale. Den amerikanske delegasjonen har samtidig skapt irritasjon i både Moskva og Beijing ved å publisere bilete av kinesiske flagg og tomme sete under den første forhandlingsrunden i juni. Kina hadde på førehand gjort det klart at landet ikkje vil delta i forhandlingar om landets relativt låge, men aukande tal på kjernefysiske våpen.

New Start er den einaste rustningsavtalen av betydning som står att mellom Russland og USA.

New START-avtalen vart signert av USAs dåverande president Barack Obama og den russiske motparten hans Dmitrij Medvedev i 2010. Den erstatta Moskva-traktaten, som gjekk ut i 2012 og skulle sikre at talet på kjernefysiske stridshovud vart reduserte til langt under talet som var tillate under den kalde krigen.

