100 år sidan kvinnene fekk stemmerett i USA

Alminneleg stemmerett for kvinner vart innført i august 1920, då det 19. grunnlovstillegget vart ratifisert.

Den avgjerande stemma som overraskande sikra fleirtal for vedtaket, var det den 24 år gamle kongressrepresentanten Harry T. Burn i delstatsforsamlinga i Tennessee som stod for. Han hadde fått klar beskjed frå mor si om kva han skulle stemme.

Burn kom frå småbyen Niota og var valt inn som yngste representant i delstatsforsamlinga to år tidlegare. Året etter vart grunnlovstillegget som sikra kvinner stemmerett, vedteke i Kongressen i Washington og deretter sendt ut til delstatane for ratifisering.

I mars 1920 hadde 35 av dei 48 delstatane ratifisert grunnlovstillegget, medan åtte stemde imot, dei fleste i Sørstatane.

Spenning i Nashville

Av dei resterande delstatane var det berre i Tennessee at dei politiske forholda låg til rette for ratifisering, men også der låg det an til nederlag.

Alles auge var retta mot dei folkevalde i Nashville då saka kom opp til avrøysting, og tusenvis av tilhengjarar og motstandarar av kvinneleg stemmerett hadde samla seg i byen.

Eit klart fleirtal i Senatet i Tennessee stemde for, men Representanthuset var delt på midten. Alt såg svart ut, heilt til republikanaren Burn overraskande braut med eige parti og stemde for. Resultatet vart 49 mot 47 stemmer og dermed fleirtal for.

18. august 1920 hadde dei nødvendige 36 delstatane dermed ratifisert grunnlovstillegget. Alle kvinner i USA var no sikra stemmerett, sju år etter at kvinnene i Noreg hadde fått stemmerett på like vilkår som menn.

Kjære son

Reaksjonane mot Burn var sterke, og mange trudde at han hadde late seg bestikke. Dagen etter vedtaket gjekk han likevel på talarstolen og fortalde om brevet frå mora som fekk han til å endre standpunkt.

– Kjære son, rop hurra og stem for kvinneleg stemmerett, skreiv ho. Ikkje gløym å vere ein god gut, heitte det i brevet frå Febb Ensminger Burn.

– Eg trur fullt og fast at kvinner har rett til å stemme. Eg veit at det alltid er tryggast for ein gut å følgje rådet frå mor, og mor mi ønskte at eg skulle stemme for ratifisering, sa Burn.

Siger

Med vedtaket i Tennessee var 70 år med kvinnekamp i USA endeleg krona med ein siger. Kvinner hadde rett nok stemmerett i over halvparten av delstatane i landet frå før, men ikkje noko tydde på at resten av dei ville få det med det første, aller minst i Sørstatane.

Sjølv om vedtaket vart feira som historisk, skulle det då også gå mange år før kvinner byrja å få reell politisk makt og innverknad i USA.

Først i 1975 vann ei kvinne eit guvernørval, då Ella Grasso gjekk sigrande ut i Connecticut. Kvinner som før den tid hadde vore guvernørar, hadde alle arva posten frå dei avdøde mennene sine.

Framleis er det berre ni kvinnelege guvernørar i landet, og tre av fire kongressrepresentantar er framleis menn.

Tennessee har til dags dato aldri valt ein kvinneleg guvernør, og først for to år sidan fekk delstaten den første kvinnelege senatoren sin.

Nytt håp

USA har heller aldri hatt kvinneleg president eller visepresident, sjølv om det no er fleire kvinner enn menn som stemmer ved val i landet.

Ifølgje Center for American Women and Politics ved Rutgers University var det 73,7 millionar kvinner og 63,8 millionar menn som stemde ved presidentvalet i 2016. Der fekk Demokrat-kandidaten Hillary Clinton nesten 3 millionar fleire stemmer enn Donald Trump, men tapte likevel på grunn av valordninga i USA.

Når Joe Biden no har valt Kaméla Harris som makkar i det kommande valet, noko som i seg sjølv er historisk sidan ho er svart, er det tent eit nytt håp om at ei kvinne kan ende opp som visepresident.

Geraldine Ferraro lykkast ikkje då ho var visepresidentkandidat for demokraten Walter Mondale i 1984, heller ikkje Sarah Palin, som stilte til val saman med republikanaren John McCain i 2008.

Kamp mot slaveriet

Kvinnekampen i USA vart innleidd for fullt under ein konferanse i metodistkyrkja i Seneca Falls i 1848, som også blir rekna som startskotet for den moderne feminismen.

Konferansen vart følgt nøye frå Sørstatane sidan fleire av initiativtakarane òg var aktive i kampen mot slaveriet og alt åtte år tidlegare hadde delteke under World Anti-Slavery Convention i London.

Mange i Sørstatane såg derfor på kvinnekampen som ei forlenging av kampen mot slaveriet og var bitre motstandarar av han, seier professor Marjorie Spruill ved University of South Carolina.

– Haldninga var at dersom ein ratifiserte det 19. grunnlovstillegget, så var ein ikkje ein god son av Sørstatane. Ein frykta at desse kvite radikale kvinnene utanfrå også ville insistere på at svarte kvinner skulle få stemmerett, seier ho.

Motstanden mot kvinneleg stemmerett var derfor massiv i Sørstatane, der det òg etter ratifiseringa vart innført lovar som hindra svarte, både kvinner og menn, frå å stemme. Det vart mellom anna stilt krav om fast eigedom, bestått lese- og skriveprøve og innbetaling av skatt.

Kjempa vidare

– Svarte kvinner måtte kjempe vidare for stemmeretten, både for seg sjølv og for menn, men det 19. grunnlovstillegget var starten, meiner Sharon Harley, som er professor i afrikansk-amerikanske studiar ved University of Maryland.

Sjølv om det blir stadig fleire kvinnelege dommarar i USA, også i Sørstatane, slit kvinnelege politikarar med å sikre seg nok pengestøtte til å vinne i delstatsvala.

Nabostaten til Tennessee, Mississippi, var den aller siste til å ratifisere det 19. grunnlovstillegget, noko som først skjedde i 1984.

– Sexismen lever i beste velgåande i politikken, konstaterer Spruill.

