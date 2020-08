Anteke utrydda elefantspissmus oppdaga på Afrikas horn

utenriks

Arten har lenge stått på Global Wildlife Conservation groups liste over dei «25 mest etterlyste tapte artane».

Sidan 1970-talet har det berre eksistert 39 utstoppa eksemplar av arten på diverse museum verda over, som dei einaste fysiske bevisa for at arten nokosinne eksisterte.

Forskarane seier at nyoppdaginga styrkjer håpet om framleis å finne artar der ute som ein har trudd var utrydda for lengst.

Den somaliske elefantspissmusa føyer seg inn i rekkja av fleire nyoppdaga artar dei siste åra, mellom anna kjempebia i Indonesia og det sølvrygga dvergmoskusdyret i Vietnam, som er ein rådyraktig art på storleik med ein kanin.

(©NPK)