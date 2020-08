Canadas finansminister går av

utenriks

– I det vi går vidare til neste fase i kampen mot pandemien og ryddar vegen for økonomisk betring, må vi anerkjenne at dette er ein prosess som kjem til å ta mange år. Tida er inne for at ein ny finansminister utarbeider planen for den lange og utfordrande vegen som ligg føre oss, seier Morneau.

– Det er derfor at eg går av som finansminister og som parlamentsmedlem, sa han på ein pressekonferanse måndag kveld.

Avgangen kjem i kjølvatnet av ein etikkskandale og påstått usemje med Trudeau om finansiering av pandemitiltak. Etikkskandalen dreier seg om ein kontrakt som den velgjerande stiftelsen WE Charity fekk for å overvake eit stipendprogram. Trudeau og Morneau trekte seg ikkje frå forhandlingane om kontrakten sjølv om dei har tette band til stiftinga, noko dei har bede om unnskyldning for. WE Charity har varsla at stiftinga vil trekke seg frå kontrakten.

