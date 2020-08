FN-domstol: Ikkje bevis for at Hizbollah-leiinga eller Syria var involvert i Hariri-attentatet

utenriks

– Syria og Hizbollah kan ha hatt motiv for å eliminere Hariri og hans politiske allierte, men det finst ingen bevis for at Hizbollahs leiing var involvert i drapet på Hariri, sa dommar Davide Re då han las opp eit samandrag av rettsavgjerda tysdag.

– Det finst heller ingen direkte bevis for syrisk medverknad, heldt han fram, med tilvising til dei 2.600 sidene, som har 13.000 fotnotar.

Hariri var Libanons statsminister frå 1992 til 1998 og frå 2000 til 2004. Året etter at han gjekk av, vart han drepen av ei kraftig bilbombe i Beirut.

21 andre menneske vart òg drepne i attentatet, og over 200 vart såra.

Trussel mot Syria?

Fem menn, som alle visstnok kan knytast til den sjiamuslimske Hizbollah-rørsla, har vore tiltalt for drap, drapsforsøk og samansverjing for å gjere seg skuldig i ei terrorhandling i samband med attentatet.

Saka mot dei eine av dei, den påstått hovudmannen Mustafa Badreddine, vart lagt bort då det vart kjent at han var drepen i krigen i Syria i 2016.

Aktoratet hevdar at dei fire attverande tiltalte tilhøyrer den sjiamuslimske Hizbollah-rørsla, som saman med allierte kontrollerer nasjonalforsamlinga og langt på veg òg regjeringa i Libanon.

Ifølgje tiltalen vart Hariri drepen fordi han vart rekna som ein trussel mot Syrias politiske innverknad, som på det tidspunktet var stor i Libanon.

Første i sitt slag

FN-domstolen som har behandla saka vart oppretta av Tryggingsrådet og blir kalla som det første internasjonale tribunalet som handterer terrorhandlingar.

FN-etterforskarar retta først ein skuldande peikefinger mot fleire høgtståande medlemmer av Syrias og Libanons tryggingsstyrkar.

Syriske styresmakter nekta for å ha vore involvert, men fire syriskvennlege libanesiske generalar vart arresterte og sette fire år i varetekt i Libanon, utan at det vart teke ut tiltale mot dei.

Det første FN-domstolen gjorde då Harari-saka vart innleidd i 2014, var å beordre dei fire lauslatne.

Hizbollah nektar

Hizbollahs leiing har òg i alle år nekta for å ha stått bak attentatet på Hariri.

Den øvste leiaren i rørsla Hassan Nasrallah har beskrive rettssaka i Haag som ein farse og har òg åtvara domstolen mot «å leike med elden».

Verken Hizbollah eller libanesiske styresmakter har etterkomme kravet til FN-domstolen om arrestasjon og utlevering av dei fire mennene som var tiltalte i saka.

Saka mot dei har i all hovudsak vore bygd på mobildata som skal vise at dei deltok i overvaking av Hariri etter at han gjekk av som statsminister.

Det er ikkje kjent kvar dei fire mennene no er.