Kviterussisk ambassadør sluttar seg til opposisjonen

utenriks

Lesjtsjenja gav i helga si fulle støtte til demonstrantane som krev Lukasjenkos avgang, etter at den kviterussiske presidenten i eit omstridt val tidlegare i månaden sikra seg ein ny periode ved makta.

Lesjtsjenja gav uttrykk for «solidaritet med dei som på fredeleg vis gjekk ut i gatene i kviterussiske byar slik at deira stemme skulle bli høyrt».

Ambassadøren sa òg at han var sjokkert over maktbruken til tryggingsstyrkane etter at over 7.000 demonstrantar vart arresterte og mange i ettertid fortalde om mishandling. Avgjerda om å søkje avskjed kallar han «logisk».

– Som ambassadør er eg utnemnd av presidenten, og det blir forventa at eg følgjer politikken hans. Utanriksdepartementet meiner at eg med framferda mi har gått ut over dette, seier Lesjtsjenja til den uavhengige kviterussiske nettavisa Tut.by.

Den 52 år gamle ambassadøren er den først høgtståande tenestemannen i Kviterussland som går offentleg ut mot Lukasjenko.

