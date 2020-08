Nytt koronautbrot i Sør-Korea

utenriks

Kwon Jun-wook, som er leiar for helseinstituttet i landet, seier at smitteutbrotet er den verste krisa i landet sidan koronakrisa starta og ein betydeleg trussel mot storbyen Seoul med 26 millionar innbyggjarar.

Det er frykt for at viruset kan spreie seg meir etter at tusenvis av demonstrantar under leiing av den høgreradikale pastoren Jun Kwang-hun marsjerte gjennom sentrum av Seoul laurdag.

Jun sjølv, som ikkje brukte munnbind og delte mikrofon med fleire andre, testa positivt for viruset måndag og er no under behandling på sjukehus.

Styresmaktene har testa 2.500 av dei 4.000 medlemmene i kyrkja, men fleire av dei skal ha nekta å la seg teste, og politiet jaktar no på dei.

